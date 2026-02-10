Buscar
Subscribete

LETRAS PROHIBIDAS

Por
Alejandro Cedillo
-
0

¿Ya sigue Cabeza de Vaca?

 

El “juntón” es evidente

hacia rancio cabecismo,

que sólo fue espejismo

con robadera corriente…

 

Varias ex vacas sagradas,

pronto irán al “matadero”

por “devorarse” el dinero,

con transas bien bañadas…

 

El mensaje que la mañana de este lunes, durante los Honores al Lábaro Patrio, dio el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, fue más que claro al advertir que en ninguna circunstancia regresará a México el régimen de privilegios y corrupción.

Al mencionar lo anterior, AMÉRICO hizo referencia a lo que declaró la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, el pasado cinco de febrero, con motivo de la celebración de la Constitución Política.

Destacó el Gobernador de Tamaulipas que la Mandataria mexicana dejó bien clarito y por tanto se escuchó fuerte y bien lejos al mencionar: “México tampoco regresará a ser colonia, protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales (…) No se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

El mensaje dicho por AMÉRICO este lunes, tenía dos derroteros: (1), hacia el interior del país, advirtiendo que al poder no regresará aquella caterva que durante casi cien años sumió a México en la pobreza …y… (2) Al exterior del país, teniendo de vecino a Estados Unidos, con quien habrá colaboración, pero nunca sumisión… ¡Zaaas culebra!

Tras la ceremonia de Honores, AMÉRICO, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), DÁMASO ANAYA ALVARADO, atestiguó la toma de protesta de la Dra. MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SALAZAR como directora de la Facultad de Enfermería Victoria para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, celebrado en el Campus de la Salud, el Mandatario estatal expresó su beneplácito por acompañar a la comunidad universitaria, destacando el liderazgo del rector DÁMASO ANAYA y la proyección que ha alcanzado la casa de estudios.

Allí, AMÉRICO reiteró que los universitarios eligieron bien a su rector, quien, en poco tiempo de gestión, ha dado grandes resultados en la transformación de la UAT; resaltando la estrecha comunión entre su Gobierno y la UAT, que permite que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

A su vez, el rector DÁMASO ANAYA reconoció el respaldo del gobernador tamaulipeco para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas.

Dámaso Anaya puntualizó las recientes acciones de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Enfermería Victoria, destacando la instalación de 170 nuevas computadoras, equipos especializados para su centro de tecnología avanzada, pantallas inteligentes y unidades de transporte destinadas a actividades académicas y de servicio social…  ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… Sin lugar a duda, muchas ex “vacas sagradas” del cabecismo ahora se estarán arrepintiendo de haberse metido en el establo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, porque ya quedó demostrado que fueron usados de forma humillante y mucho más feo que papel higiénico en central camionera… ¡Zaaas culebra!

En medio de un proceso interno para “renovar” el Comité Directivo Estatal del PAN, las broncas penales en que están metidas las ex vacas sagradas del “cabecismo”, guste o no, se acepte o no, le pegan directamente al proceso.

Por ejemplo, ¿qué pueden ofrecer de nuevo OMEHEIRA LÓPEZ REYNA e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, a los panistas, si su grupo político fue el que empinó al PAN, sumando derrota tras derrota desde el 2018…?

Más ahora que el ex jefe de Comunicación Social, FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ, ha sido señalado de presuntos malos manejos en fuertes sumas de dinero y FRANCISCO JAVIER, el exgobernador y hermano de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, estaría enfrentando al menos cuatro procesos… ¡Ay nanita!

Así, a ras de piso, ¿cuál sería el cambio que pudieran prometer a los neopanistas, a los panistas trasnochados, a los panistas de hueso azul y a la llamada “vieja guardia”, si FRANCISCO, quien está detrás de OMEHEIRA e ISMAEL, se olvidó del PAN, castigó a su militancia y les arrebató posiciones electorales que casi tenían en su bolsa.

Viene a cuento una anécdota relativa al exgobernador, por parte de algunos panistas humillados, perseguidos y a quienes les cerró en las narices la puerta de su Gobierno, cuando le advirtieron: “No te olvides de lo que nos hiciste, porque nosotros nunca lo olvidaremos”… Y sí, las condiciones ahora son distintas… ¡Chúpale pichón!

Lo anterior viene a cuento, porque en medio del supuesto proceso interno para renovar el Comité panista tamaulipeco, del que simplemente no sueltan la convocatoria, los casos de corrupción y llamado a cuentas pegan severa y de forma frontal a dicho proceso.

El ejemplo más escandaloso de la semana es y será la condición legal de la expriista, exdiputada federal, diputada local por el PRI; así como exsecretaria de Bienestar en la era cabecista y dos veces excandidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, por el PAN, YAHLEEL ABDALA CARMONA.

La neolaredense, a quien en dos ocasiones la hizo que mordiera el polvo la ahora alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, no se presentó a la audiencia inicial por lo que el Juez de Control la declaró “sustraída de la justicia”.

Debió presentarse el domingo ocho de febrero del actual, pero por cuarta vez desoyó el llamado del juez JUAN ARTEMIO HARO MORALES.

Un dato muy importante que debe aclararse, porque es pertinente y necesario, YAHLEEL ABDALA CARMONA no es culpable de nada. Legalmente está acusada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por un quebranto de 985 millones 200 mil pesos por la presunta adquisición de despensas, información asentada en la carpeta 733/2025; pero es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Ha trascendido que la acusación en contra de la expriista y exsecretaria de Bienestar en la era panista fue por hechos que se llevaron a cabo durante los años 2021 y 2022, cuando presuntamente YAHLEEL autorizó contratos en modalidad de adjudicación directa, cuando debieron realizarse por licitación mediante convocatoria pública.

Ahora bien, aquí se complica el proceso interno en el PAN, porque YAHLEEL, guste o no, se quiera o no, representa al “cabecismo” y de ser declarada culpable, golpearía severamente la fórmula OMEHEIRAISMAEL.

Sólo que, si usted piensa que este dato beneficiaría a la fórmula conformada por GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAREl TrukoVERÁSTEGUI OSTOS, pues se equivoca.

Resulta que fue “El Truko” quien operó políticamente para que YAHLEEL ABDALA se brincara del establo tricolor al cabecista… O sea que para efectos prácticos: “tanto pecó quien mató a la vaca, como quien le estiró la pata”.

A la exsecretaria YAHLEEL se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades… Y aunque vale reiterar que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, queda claro que después de ser declarada “sustraída de la justicia” por el señor Juez, es posible que el Ministerio Público solicite la orden de aprehensión, de manera que en donde la “pesquen” será llevada a la cárcel… ¡Que gacho Tacho!

Aunque los abogados de la dama han presentado justificantes médicos para no asistir a las audiencias, el gran detalle que no cuidaron sus defensores, es que su clienta mantiene una activa presencia en sus redes sociales en donde se le ve muy bien de salud.

Además de YAHLEEL, otro exsecretario de la misma dependencia, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, también enfrenta los delitos de “Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades”, tras contratar de forma indebida dos millones 600 mil despensas por adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

Vamos a suponer sin conceder que: (1) todo sea parte de una “persecución política” que tanto presumen los cabecistas, entonces no hubo afectación a los tamaulipecos… pero… (2) Si se comprueba el delito de ambos exsecretarios, entonces quedaría más que claro que los tamaulipecos sufrieron hambre por miserables acciones ordenadas por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quienes sus mismos ahora exfuncionarios, ya han dicho que ellos no se “comieron” todo el pastel solitos, pues apenas les tocaron migajas… El que entendió/entendió… ¿Ya sigue Cabeza de Vaca…? ¡Ostias tío de la Virgen santa!

En otro tema, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, impulsa los consejos sociales de participación para fortalecer la organización ciudadana y el desarrollo comunitario.

Dijo CARMEN LILIA que una vez instalados, se convertirán en un espacio de escucha y organización comunitaria donde las y los ciudadanos podrán identificar problemáticas de su entorno y desarrollar proyectos para atenderlas, con el respaldo y acompañamiento del Gobierno municipal.

El primer Consejo Social de Participación se conformará este miércoles once de febrero en la colonia Nueva Era, iniciando una agenda de trabajo ciudadano que ampliará la participación social y fortalecerá la acción conjunta entre Gobierno y comunidad en Nuevo Laredo, subrayó CARMEN LILIA.

Además, el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, realizó más de 900 acciones de alumbrado público, dejando constancia de que la atención es imparable para beneficiar a 37 colonias, destacando que “la iluminación de calles y avenidas coadyuva a la seguridad de las familias”.

PEÑA ORTIZ, mantuvo un programa de limpieza para las familias de la colonia La Cañada, donde se recolectaron colchones, muebles y sillas rotas, entre otros objetos inservibles o en desuso.

Además, el Alcalde de Reynosa giró instrucciones para que los adultos mayores y personas con discapacidad recibieran apoyo en el traslado del patio a las jaulas y camiones con los que recolectan los cacharros.

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana

COMENTARIOS: letrasprohibidas2011@hotmail.com 

PANORAMA POLÍTICO

Por
Alejandro Cedillo
-
0

ESTAMOS RECUPERANDO EL ESTADO DE BIENESTAR.

POR JUAN AMARO

1.- 

2.- EL INE CONSERVA ELEVADO COSTO DE SU NÓMINA DESDE 2014.

3.- MORENA PREPARA MAYORES FILTROS EN LA SELECCIÓN DE SUS FUTUROS CANDIDATOS.

4.- DOS BUQUES DE LA MARINA CON MÁS DE 800 TONELADAS DE AYUDA HUMANITARIA A CUBA.

5.- CONCLUYÓ CONSTRUCCIÓN DEL CBTIS 299 EN GARCÍA, NL; ATENDERÁ 1080 ESTUDIANTES.

     Importante es que la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la entrega de Viviendas para el Bienestar en Nuevo León, donde expuso el alto déficit en materia de vivienda para trabajadores de menores ingresos.  Con la 4T estamos recuperando lo que llamamos el estado de bienestar, la función social del Estado mexicano y eso es lo que hicimos en Nuevo León desde que llegamos, ayer inauguramos una preparatoria para que los jóvenes vayan a la escuela, resulta que no hay suficientes escuelas para que los jóvenes puedan asistir, destacó la presidenta Sheinbaum en el Fraccionamiento Villa de Palmanova, en el municipio de Juárez. Si se fijan, ¿Qué es lo que estamos construyendo? Bienestar, por eso nuestros programas llevan el nombre de Bienestar, porque significan derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda y derecho a un ingreso justo para todas las familias mexicanas.

    Desde su creación en 2014, la estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE) es rígida, con un elevado costo de su nómina, debido principalmente a los altos sueldos de sus mandos altos y medios, así como al cúmulo de prestaciones y obligaciones diversas. Una revisión de los documentos públicos del órgano muestra que el año pasado, de un presupuesto base de 12 mil 305 millones de pesos (sin incluir aquí el dinero asignado a la elección judicial ni el financiamiento a partidos), la nómina absorbió 76 por ciento. El mismo PEF 2026 indica que los consejeros del INE tienen sueldos brutos de entre 229 y 258 mil pesos mensuales, más prestaciones, por lo que la percepción ordinaria total puede ser de hasta 366 mil pesos.

   Bueno es que Morena prepara mayores filtros para definir candidatos a puestos de elección popular en su proceso interno rumbo a 2027. La dirigencia del partido guinda compartió con diputados y senadores que en el próximo Consejo Nacional morenista, en el que se definirá el método para seleccionar candidatos, se validarán sólo perfiles que, “además de cumplir con los requisitos de ley, no estén sancionados ni tengan antecedentes penales”. Asimismo, se identificará con encuestas a los aspirantes “más competitivos y con mayor reconocimiento”. En ese consejo, para el que aún no hay fecha, se planteará además que sólo donde no sea posible un sondeo, se buscarán consensos.  

    Que el gobierno federal confirmó que partieron dos buques de la Secretaría de Marina con una carga de más de 814 toneladas de víveres de ayuda para la población civil de la isla de Cuba. Al informar de este envío, el gobierno federal recordó la tradición solidaria que ha mantenido México con América Latina y particularmente con Cuba, pero que también se ha extendido a apoyos ante los incendios en California, en Estados Unidos, y los que se registraron en Chile, así como ante las inundaciones en Texas y las tragedias provocadas por desastres naturales diversos países.

    En García Nuevo Léon, durante la inauguración del plantel, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, explicó que 49.5 millones de pesos se destinaron a la obra y 17 millones de pesos a equipamiento. Al dar a conocer los trabajos de Infraestructura Educativa que se llevan a cabo en Nuevo León, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con autoridades estatales, añadió que durante la construcción de este Bachillerato Tecnológico se generaron 120 empleos directos y 720 indirectos.

El terreno en el que se construyó el plantel es de 16 mil metros cuadrados, de los cuales se utilizaron 5 mil metros cuadrados para edificar en esta primera etapa. La obra inició en agosto con trabajos de mejoramiento del terreno, prosiguió una losa de cimentación y la construcción de tres niveles y en diciembre se realizó la parte de acabados de albañilería e instalaciones.

 

LOCURAS CUERDAS

Por
Alejandro Cedillo
-
0

 

Por Jorge Chávez Mijares. 

Cuando la cercanía es solo óptica.

Querido lector, hay fotografías que buscan simular cercanía y terminan revelando orfandad política. Instantáneas tomadas al vapor, sonrisas ensayadas, encuadres calculados para insinuar que el poder se contagia por ósmosis, que basta posar junto a Claudia Sheinbaum para quedar a salvo de la realidad.

Pero el tiempo, ese editor implacable, corrige la narrativa. Hoy sabemos que el alcalde de Tequila, Jalisco, fue detenido a pesar de la foto, demostrando que la imagen no es escudo, ni la cercanía aparente equivale a respaldo real. La política, cuando es seria, no se fotografía: se ejerce.

En Locuras Cuerdas lo hemos repetido con la lucidez cínica de Joseph Fouché:

Es mejor estar lejos y saber que estas cerca, que estar cerca y saber que estás lejos.

Traducción a estos tiempos veloces y crueles: Es mejor no tener foto con Claudia Sheinbaum y mantenerse, que tener la foto… y que te saquen del puesto. Hoy más que nunca: 

El tiempo hablará.

 

Columna de Opinión: El Congreso en la maleta: ¿Cercanía o Simbolismo?

Por
Alejandro Cedillo
-
0

 

Este martes y miércoles sesiona congreso en Matamoros 

De Primera. La Dama de la Noticia 

Por Arabela García…. 09 de febrero de 2026

 

La política, durante décadas, se entendió como un ejercicio de puertas cerradas tras los muros de la capital. Sin embargo, lo que hoy presenciamos en Matamoros con el regreso del Congreso Itinerante es un arma de doble filo: una oportunidad de oro para la escucha, pero también un espejo que refleja las deudas históricas que el Estado tiene con esta región.

Es innegable que sacar las curules a la calle es un acierto de proximidad democrática. Pero no nos confundamos: el ciudadano no busca una foto con sus representantes; busca soluciones al abandono que se respira en las colonias. Mientras los diputados sesionan, afuera el clamor es por lo más elemental: empleo digno y salud funcional.

La paradoja de los recursos

El tema educativo en Tamaulipas es el ejemplo perfecto de las políticas de “claroscuros”. Si bien es cierto que el actual gobierno ha impulsado un programa de becas sin precedentes que alivia el bolsillo familiar, la realidad de las aulas cuenta otra historia. Las instituciones educativas de Matamoros gritan por presupuestos de rehabilitación; de poco sirve un alumno becado si su escuela se cae a pedazos o carece de la infraestructura básica para enfrentar el crecimiento demográfico de una ciudad que no deja de expandirse.

El reto del legislador en territorio

Para que este Congreso Itinerante no sea tachado de “turismo legislativo”, los diputados deben mirar más allá de la alfombra roja del evento. Deben legislar para:

  • Salud: Garantizar que los hospitales no solo tengan médicos, sino insumos básicos.
  • Empleo: Crear marcos legales que incentiven la inversión real en una frontera que compite globalmente.
  • Infraestructura: Presupuestar dinero “fresco” para la rehabilitación de escuelas que han quedado rebasadas por la mancha urbana.

El “Congreso en la maleta” es una apuesta valiente, pero llega a un Matamoros cansado de los rezagos. En una era de desafección política, que el poder busque al ciudadano es un paso correcto, siempre y cuando no se regrese a Victoria con la maleta vacía de compromisos. Matamoros no solo necesita ser escuchado; necesita que su realidad sea presupuestada y transformad

 Entre la escoba y el presupuesto

En política, las imágenes suelen decir lo que los discursos callan. Recientemente, vimos al diputado Humberto Prieto Herrera, hoy mandamás del Congreso de Tamaulipas, empuñando una escoba para barrer las calles de Reynosa. La estampa, cargada de un simbolismo casi mesiánico, nos obliga a hacernos una pregunta incómoda pero necesaria: ¿Es esa escoba una herramienta de limpieza urbana o simplemente el inicio de una campaña que no termina de cuajar?

La ciudadanía está cansada del “teatro político” de temporada. Barrer una banqueta frente a las cámaras es sencillo; lo verdaderamente complejo —y lo que Matamoros y todo el estado le demandan— es que esa misma energía se traslade a la fiscalización de las cuentas públicas.

¿Limpieza en la calle o en el erario?

El clamor en las plazas donde hoy sesiona el Congreso Itinerante es el mismo: transparencia. Mientras el dirigente se ocupa de la basura física, en los archivos de la Auditoría Superior del Estado se acumulan expedientes que huelen a rancio. Si Prieto Herrera realmente quiere “barrer”, debe empezar por:

  • Las cuentas de los alcaldes: Esos que a todas luces han dejado a sus municipios en la opacidad mientras sus fortunas personales crecen. No basta con señalar los pecados del pasado, hay que auditar los del presente.
  • El “fantasma” de Cabeza de Vaca: La justicia en Tamaulipas no puede ser un asunto de revanchismos selectivos ni de carpetazos por conveniencia. El “barrido” debe ser parejo, sin importar el color del escudo.

La deuda con lo básico

Mientras se gasta saliva en debates de altura y se invierte tiempo en fotos barriendo calles, la gente en las colonias sigue esperando empleos que no llegan y hospitales que sí tengan medicinas. Es contradictorio ver a un Congreso “itinerante” que se mueve por todo el estado, pero cuyas acciones parecen estancadas en el mismo lodo de siempre: la falta de resultados tangibles en infraestructura escolar y servicios básicos.

Humberto Prieto tiene hoy el sartén por el mango —o, mejor dicho, la escoba en la mano—. Si su intención es genuina, que empiece por limpiar la casa legislativa y poner orden en las finanzas de los municipios que hoy roban a manos llenas bajo el amparo de la impunidad. De lo contrario, esa escoba no será recordada como el símbolo de un nuevo Tamaulipas, sino como la utilería de un actor que prefirió el “show” antes que la justicia.

Menos fotos barriendo y más cuentas claras; eso es lo que Tamaulipas espera de su dirigente. Sugerencias y comentarios arabelagarcia01@hotmail.com

 

Deporte, clave para promover una vida saludable: Melchor Budarth

Por
Alejandro Cedillo
-
0

Con entusiasmo y una destacada participación de equipos y afición, se llevó a cabo la gran final del torneo deportivo que durante su desarrollo fomentó la sana competencia, la convivencia familiar y el espíritu deportivo en el municipio de Ocampo.

El alcalde Melchor Budarth Báez estuvo presente en este importante encuentro, donde realizó la entrega de premios a los equipos participantes, reconociendo el esfuerzo, la disciplina y el compromiso demostrados a lo largo del torneo. Durante su mensaje, el edil destacó la importancia del deporte como una herramienta fundamental para fortalecer la unión social y promover estilos de vida saludables.

El evento se desarrolló en un ambiente de respeto, alegría y compañerismo, reflejando el entusiasmo de la afición que acudió para apoyar a sus equipos y ser parte activa de esta celebración deportiva.

El Gobierno Municipal de Ocampo felicita a todos los equipos participantes y agradece a la afición por hacer posible este gran torneo, reafirmando su compromiso de seguir impulsando el deporte como un eje clave para el desarrollo social y la cohesión comunitaria.

 

Inicia Patty Chío transformación de vialidades en El Mante

Por
Alejandro Cedillo
-
0

Con el arranque de operaciones de la planta concretera móvil, el Gobierno Municipal dará un histórico avance en la recuperación de vialidades 

 

Con el objetivo de transformar la infraestructura vial y brindar soluciones duraderas a la ciudadanía, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, dio inicio a las operaciones de la nueva Planta Concretera Móvil, una herramienta que agilizará la rehabilitación de calles mediante concreto estructural de alta calidad.

Durante el arranque de los trabajos, la Presidenta Municipal destacó que esta nueva herramienta fortalecerá el área de Servicios Públicos para atender el rezago en reposición de pavimento huidráulico. 

“Contamos con esta nueva maquinaria para realizar el bacheo que nuestra ciudad requiere de manera más rápida. Pedimos paciencia a la población, ya que estos arreglos propician interrupciones temporales en la circulación debido a los procesos de preparación y rehabilitación”, señaló la alcaldesa.

Expicó que la planta concretera móvil permitirá proyectar un programa de trabajo intensivo, gracias a su capacidad de maquilar hasta 20 metros cúbicos por hora; este rendimiento facilitará el despliegue de una gran campaña de reposición de pavimentos en todos los sectores de la ciudad bajo una ruta estratégica previamente establecida.

Por su parte, el regidor comisionado en Obra Pública, Ricardo Espinoza Velázquez, subrayó que el uso de esta maquinaria es una decisión acertada que posiciona a El Mante como un municipio pionero en su utilización.

 “Esta herramienta garantiza un resultado de excelencia. Estamos aplicando un concreto estructural con una resistencia de 250 kg/cm2, el cual es el adecuado para soportar el tráfico vehicular bajo procedimientos de alta calidad que incluyen el corte y la delimitación precisa de la superficie”, explicó.

Con la implementación de este equipo, la administración de la alcaldesa Patty Chío reafirma su compromiso de renovar la infraestructura pública de El Mante, invirtiendo en procesos modernos que garanticen una ciudad más segura, transitable y con servicios de calidad para todas las familias.

Tula tendrá proyecto de generación distribuida con energía solar

Por
Alejandro Cedillo
-
0

Como parte del compromiso del Gobierno de Américo Villarreal para dar paso a la transición energética y el impulso a las energías limpias, la Secretaría de Desarrollo Energético anunció que se trabaja en un proyecto fotovoltaico en el municipio de Tula.

 

Así lo comentó el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Manuel Rendón Mares, quien destacó que el diseño técnico del sistema ya se encuentra concluido, gracias al esfuerzo y trabajo coordinado de la SEDENER y el municipio de Tula.

 

Dicho sistema fotovoltaico tendrá una capacidad de 0.5 megawatts, lo que permitirá aprovechar el potencial solar con el que cuenta Tamaulipas, contribuyendo a la generación de energía limpia y al desarrollo sostenible de la entidad.

 

“Actualmente, se avanza en el proceso de donación del predio por parte del municipio, así como en la elaboración del estudio de mecánica de suelos, para garantizar la viabilidad técnica y legal de la obra. Se tiene previsto iniciar los trabajos de construcción durante el segundo semestre de 2026”, añadió Rendón Mares.

 

Indicó que con la instalación de este proyecto fotovoltaico, Tamaulipas continúa impulsando la diversificación de fuentes de generación de energía con una mayor orientación hacia energías limpias, para seguir consolidando el potencial energético del estado.

 

Consolida SEDUMA rectificación de límites territoriales de la zona conurbada

Por
Alejandro Cedillo
-
0

 

Tampico, Ciudad Madero y Altamira avanzan de manera coordinada en la definición técnica de sus límites territoriales para dar certeza jurídica, fortalecer la planeación urbana y mejorar la calidad de vida de la población

 

Con el objetivo de dar certeza jurídica a las familias y ordenar el crecimiento urbano, el proyecto de rectificación de límites territoriales de los municipios de la zona conurbada del sur del estado, avanza de manera firme y coordinada. La iniciativa, aprobada por los tres cabildos, se encuentra en su segunda fase, enfocada en la monumentación de siete puntos de control terrestres georreferenciados, una acción técnica clave para atender una problemática histórica de indefinición territorial.

 

Durante una reunión de trabajo del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), se informó que esta etapa contempla la instalación de dos referencias en Altamira, dos en Ciudad Madero, dos en Tampico y una en la zona de confluencia de los tres municipios, ubicada en la colonia Santa Elena. Cada una contará con una marca física permanente, integrada por una placa de bronce con coordenadas oficiales.

 

Como parte del proceso, el IMEPLAN entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA) las actas y planos del proyecto, validados por los cabildos, con el fin de iniciar la gestión ante el Congreso del Estado para la expedición del decreto correspondiente. Esta acción da continuidad a lo presentado en septiembre de 2025 y fortalece la coordinación institucional con los municipios.

 

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó que este avance responde a una visión humanista, alineada a la política del gobernador Américo Villarreal Anaya, al poner en el centro a las personas y su derecho a la certeza territorial.

 

“Este proyecto pone orden donde durante años hubo confusión. Avanzar con diálogo y consenso significa dar tranquilidad a las familias y bases sólidas a los municipios para planear su desarrollo”, señaló.

 

La rectificación no implica la creación de nuevos municipios ni cambios al territorio estatal. Se trata de una precisión técnica de los límites existentes, sustentada en criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que permitirá prevenir conflictos futuros y fortalecer procesos como el catastro y la planeación urbana.

 

En la reunión participaron la directora general del IMEPLAN, María Silvia Montalvo Tello, y el coordinador de Fortalecimiento Institucional de la SEDUMA, Rommel Samuel Silva Saldaña. Asimismo, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado para concretar este proyecto, que sienta un precedente de consenso institucional en Tamaulipas.

 

Asegura SET que inscripciones no se condicionan, las cuotas son aportaciones voluntarias

Por
Alejandro Cedillo
-
0

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, precisó de manera contundente que ningún plantel educativo debe condicionar la inscripción por ningún motivo y que las llamadas cuotas escolares que se solicitan en instituciones públicas son realmente aportaciones voluntarias.

Señaló que es recomendable que cada centro educativo fije una aportación voluntaria para los gastos que requiera la institución. Sin embargo, si por alguna razón las madres, los padres o los tutores no pueden cubrirla, no será condicionante para inscribir a sus hijas e hijos.

“Esto es (aportaciones voluntarias) para sufragar gastos de operación locales; es muy recomendable que todos los directores concienticen a las mamás y los papás de la aportación voluntaria, pero que no se condicione la inscripción”, recalcó.

Reconoció que durante este período de preinscripciones se han recibido por este motivo seis denuncias, dos en Matamoros y cuatro en Reynosa, e invitó a quienes no han podido inscribir a sus hijas e hijos por esta causa a informarlo a la Secretaría de Educación.

“Volver a insistir en que estamos abiertos en la secretaría, por favor, a los teléfonos de la secretaría o en la página; que nos hagan saber. Todos los jefes de sector y todos los supervisores deben ser conscientes de eso”, precisó.

Señaló que entre el 89 y 94 por ciento de las madres y padres de familia cubren sin problema estas cuotas voluntarias. Sin embargo, para el porcentaje restante que no puede hacerlo, no será una razón para que no se les permita que sus hijos se inscriban en una institución pública.

“Hay la alternativa de que la aportación voluntaria la pueden hacer con horas de trabajo o servicios a la escuela, a los papás; está prevista en la Constitución, en la Ley General de Educación”, complementó.

Reiteró el compromiso del sector educativo en garantizar que todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes tengan derecho a una educación digna, incluyente, humanista y de calidad, acorde a la visión educativa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Américo Villarreal Anaya.

 

Impulsa UT Altamira visión de estudiantes con caso real de éxito de egresado

Por
Alejandro Cedillo
-
0

La Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) realizó la conferencia titulada “De Altamira a Canadá, superando desafíos y construyendo sueños”, como parte de las acciones institucionales orientadas al fortalecimiento del seguimiento de egresados y a la vinculación de la comunidad estudiantil con las exigencias del mercado laboral global.

 

Mara Grassiel Acosta González, rectora de la universidad, señaló que la conferencia fue impartida por el ingeniero Alan David Benites Sánchez, egresado de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica BIS, quien compartió con las y los estudiantes su experiencia personal y profesional tras emigrar a Canadá.

 

Durante su intervención, abordó los retos de adaptación a un nuevo país, el proceso de aprendizaje del idioma francés en la región de Quebec, su desarrollo en el área tecnológica y su consolidación como emprendedor, destacando la importancia de la preparación académica, la perseverancia y la visión internacional.

 

Subrayó que esta actividad permitió a la comunidad estudiantil conocer un caso real de éxito profesional, motivando a las y los alumnos a ampliar sus horizontes, fortalecer sus competencias y prepararse para enfrentar escenarios laborales internacionales.

 

Refrendó el compromiso de la universidad de impulsar espacios de inspiración y aprendizaje a partir de la experiencia de sus egresados y agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su respaldo permanente a la educación superior y a las acciones que fortalecen la formación integral y la proyección internacional de las y los universitarios.

 

123...904Página 1 de 904

Quienes somos

Somos un medio de comunicación que guarda más de 80 años de hechos de El Mante y la región. Retomamos el acontecer político, social y cotidiano de nuestro estado de manera breve y concisa. Léenos en nuestras plataformas digitales y mantente informado www.elecodelmante.com

El Eco Del Mante

Lo último

LETRAS PROHIBIDAS

Columnas 0
¿Ya sigue Cabeza de Vaca?   El “juntón” es evidente hacia rancio...

PANORAMA POLÍTICO

Columnas 0
ESTAMOS RECUPERANDO EL ESTADO DE BIENESTAR. POR JUAN AMARO 1.-  2.- EL...

LOCURAS CUERDAS

Columnas 0
  Por Jorge Chávez Mijares.  Cuando la cercanía es solo óptica. Querido...

Subscribete

© 2014 El Eco del Mante. Todos los derechos reservados. Hecho por 2NE