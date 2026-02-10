¿Ya sigue Cabeza de Vaca?

El “juntón” es evidente

hacia rancio cabecismo,

que sólo fue espejismo

con robadera corriente…

Varias ex vacas sagradas,

pronto irán al “matadero”

por “devorarse” el dinero,

con transas bien bañadas…

El mensaje que la mañana de este lunes, durante los Honores al Lábaro Patrio, dio el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, fue más que claro al advertir que en ninguna circunstancia regresará a México el régimen de privilegios y corrupción.

Al mencionar lo anterior, AMÉRICO hizo referencia a lo que declaró la presidenta de México, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, el pasado cinco de febrero, con motivo de la celebración de la Constitución Política.

Destacó el Gobernador de Tamaulipas que la Mandataria mexicana dejó bien clarito y por tanto se escuchó fuerte y bien lejos al mencionar: “México tampoco regresará a ser colonia, protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales (…) No se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende”.

El mensaje dicho por AMÉRICO este lunes, tenía dos derroteros: (1), hacia el interior del país, advirtiendo que al poder no regresará aquella caterva que durante casi cien años sumió a México en la pobreza …y… (2) Al exterior del país, teniendo de vecino a Estados Unidos, con quien habrá colaboración, pero nunca sumisión… ¡Zaaas culebra!

Tras la ceremonia de Honores, AMÉRICO, junto con el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), DÁMASO ANAYA ALVARADO, atestiguó la toma de protesta de la Dra. MARÍA GUADALUPE VÁZQUEZ SALAZAR como directora de la Facultad de Enfermería Victoria para el periodo 2026-2029.

Durante el evento, celebrado en el Campus de la Salud, el Mandatario estatal expresó su beneplácito por acompañar a la comunidad universitaria, destacando el liderazgo del rector DÁMASO ANAYA y la proyección que ha alcanzado la casa de estudios.

Allí, AMÉRICO reiteró que los universitarios eligieron bien a su rector, quien, en poco tiempo de gestión, ha dado grandes resultados en la transformación de la UAT; resaltando la estrecha comunión entre su Gobierno y la UAT, que permite que los recursos se traduzcan en mejores condiciones para fortalecer el crecimiento en obras concluidas, así como la formación profesional y el incremento sostenido de la matrícula.

A su vez, el rector DÁMASO ANAYA reconoció el respaldo del gobernador tamaulipeco para el fortalecimiento de la educación pública y sostuvo que invertir en la UAT es invertir en salud, desarrollo social y un mejor futuro para los nuevos profesionistas.

Dámaso Anaya puntualizó las recientes acciones de infraestructura y equipamiento en la Facultad de Enfermería Victoria, destacando la instalación de 170 nuevas computadoras, equipos especializados para su centro de tecnología avanzada, pantallas inteligentes y unidades de transporte destinadas a actividades académicas y de servicio social… ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… Sin lugar a duda, muchas ex “vacas sagradas” del cabecismo ahora se estarán arrepintiendo de haberse metido en el establo de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, porque ya quedó demostrado que fueron usados de forma humillante y mucho más feo que papel higiénico en central camionera… ¡Zaaas culebra!

En medio de un proceso interno para “renovar” el Comité Directivo Estatal del PAN, las broncas penales en que están metidas las ex vacas sagradas del “cabecismo”, guste o no, se acepte o no, le pegan directamente al proceso.

Por ejemplo, ¿qué pueden ofrecer de nuevo OMEHEIRA LÓPEZ REYNA e ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, a los panistas, si su grupo político fue el que empinó al PAN, sumando derrota tras derrota desde el 2018…?

Más ahora que el ex jefe de Comunicación Social, FRANCISCO GARCÍA JUÁREZ, ha sido señalado de presuntos malos manejos en fuertes sumas de dinero y FRANCISCO JAVIER, el exgobernador y hermano de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, estaría enfrentando al menos cuatro procesos… ¡Ay nanita!

Así, a ras de piso, ¿cuál sería el cambio que pudieran prometer a los neopanistas, a los panistas trasnochados, a los panistas de hueso azul y a la llamada “vieja guardia”, si FRANCISCO, quien está detrás de OMEHEIRA e ISMAEL, se olvidó del PAN, castigó a su militancia y les arrebató posiciones electorales que casi tenían en su bolsa.

Viene a cuento una anécdota relativa al exgobernador, por parte de algunos panistas humillados, perseguidos y a quienes les cerró en las narices la puerta de su Gobierno, cuando le advirtieron: “No te olvides de lo que nos hiciste, porque nosotros nunca lo olvidaremos”… Y sí, las condiciones ahora son distintas… ¡Chúpale pichón!

Lo anterior viene a cuento, porque en medio del supuesto proceso interno para renovar el Comité panista tamaulipeco, del que simplemente no sueltan la convocatoria, los casos de corrupción y llamado a cuentas pegan severa y de forma frontal a dicho proceso.

El ejemplo más escandaloso de la semana es y será la condición legal de la expriista, exdiputada federal, diputada local por el PRI; así como exsecretaria de Bienestar en la era cabecista y dos veces excandidata a la alcaldía de Nuevo Laredo, por el PAN, YAHLEEL ABDALA CARMONA.

La neolaredense, a quien en dos ocasiones la hizo que mordiera el polvo la ahora alcaldesa CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, no se presentó a la audiencia inicial por lo que el Juez de Control la declaró “sustraída de la justicia”.

Debió presentarse el domingo ocho de febrero del actual, pero por cuarta vez desoyó el llamado del juez JUAN ARTEMIO HARO MORALES.

Un dato muy importante que debe aclararse, porque es pertinente y necesario, YAHLEEL ABDALA CARMONA no es culpable de nada. Legalmente está acusada por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por un quebranto de 985 millones 200 mil pesos por la presunta adquisición de despensas, información asentada en la carpeta 733/2025; pero es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Ha trascendido que la acusación en contra de la expriista y exsecretaria de Bienestar en la era panista fue por hechos que se llevaron a cabo durante los años 2021 y 2022, cuando presuntamente YAHLEEL autorizó contratos en modalidad de adjudicación directa, cuando debieron realizarse por licitación mediante convocatoria pública.

Ahora bien, aquí se complica el proceso interno en el PAN, porque YAHLEEL, guste o no, se quiera o no, representa al “cabecismo” y de ser declarada culpable, golpearía severamente la fórmula OMEHEIRA–ISMAEL.

Sólo que, si usted piensa que este dato beneficiaría a la fórmula conformada por GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI OSTOS, pues se equivoca.

Resulta que fue “El Truko” quien operó políticamente para que YAHLEEL ABDALA se brincara del establo tricolor al cabecista… O sea que para efectos prácticos: “tanto pecó quien mató a la vaca, como quien le estiró la pata”.

A la exsecretaria YAHLEEL se le acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades… Y aunque vale reiterar que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, queda claro que después de ser declarada “sustraída de la justicia” por el señor Juez, es posible que el Ministerio Público solicite la orden de aprehensión, de manera que en donde la “pesquen” será llevada a la cárcel… ¡Que gacho Tacho!

Aunque los abogados de la dama han presentado justificantes médicos para no asistir a las audiencias, el gran detalle que no cuidaron sus defensores, es que su clienta mantiene una activa presencia en sus redes sociales en donde se le ve muy bien de salud.

Además de YAHLEEL, otro exsecretario de la misma dependencia, RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, también enfrenta los delitos de “Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades”, tras contratar de forma indebida dos millones 600 mil despensas por adjudicación directa por un monto de 650 millones de pesos del programa Bienestar Alimenticio.

Vamos a suponer sin conceder que: (1) todo sea parte de una “persecución política” que tanto presumen los cabecistas, entonces no hubo afectación a los tamaulipecos… pero… (2) Si se comprueba el delito de ambos exsecretarios, entonces quedaría más que claro que los tamaulipecos sufrieron hambre por miserables acciones ordenadas por FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quienes sus mismos ahora exfuncionarios, ya han dicho que ellos no se “comieron” todo el pastel solitos, pues apenas les tocaron migajas… El que entendió/entendió… ¿Ya sigue Cabeza de Vaca…? ¡Ostias tío de la Virgen santa!

En otro tema, la alcaldesa de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS VILLARREAL, impulsa los consejos sociales de participación para fortalecer la organización ciudadana y el desarrollo comunitario.

Dijo CARMEN LILIA que una vez instalados, se convertirán en un espacio de escucha y organización comunitaria donde las y los ciudadanos podrán identificar problemáticas de su entorno y desarrollar proyectos para atenderlas, con el respaldo y acompañamiento del Gobierno municipal.

El primer Consejo Social de Participación se conformará este miércoles once de febrero en la colonia Nueva Era, iniciando una agenda de trabajo ciudadano que ampliará la participación social y fortalecerá la acción conjunta entre Gobierno y comunidad en Nuevo Laredo, subrayó CARMEN LILIA.

Además, el alcalde de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTIZ, realizó más de 900 acciones de alumbrado público, dejando constancia de que la atención es imparable para beneficiar a 37 colonias, destacando que “la iluminación de calles y avenidas coadyuva a la seguridad de las familias”.

PEÑA ORTIZ, mantuvo un programa de limpieza para las familias de la colonia La Cañada, donde se recolectaron colchones, muebles y sillas rotas, entre otros objetos inservibles o en desuso.

Además, el Alcalde de Reynosa giró instrucciones para que los adultos mayores y personas con discapacidad recibieran apoyo en el traslado del patio a las jaulas y camiones con los que recolectan los cacharros.

